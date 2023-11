Receita paga lote residual de restituição nesta terça-feira. Veja como consultar

. Ao todo, serão depositados R$ 643.259.756,29. Lotes residuais de restituição são pagos após o término dos lotes regulares por serem referentes a declarações retificadas ou corrigidas posteriormente. A consulta está disponível desde o último dia 24, no site www.gov.br/receitafederal.

Do total, R$ 427.280.878,46 serão destinados a contribuintes com prioridade: 6.106 idosos acima de 80 anos, 54.438 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.491 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 16.874 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério e, por fim, 119.040 contribuintes que utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix.

Segundo a Receita, o pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se a conta foi desativada ou outro problema ocorrer, impedindo a realização do crédito, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. headtopics.com

Após um ano, é necessário fazer a requisição pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Inscrições terminam no dia 31 de outubro; todos os trabalhos devem estar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com o Estatuto da Criança e do AdolescenteApós perder para o Cuiabá, chance de título do Botafogo cai 10 pontos percentuaisEx-senador Telmário Mota é alvo de operação por suspeita de mandar matar a mãe da própria filha em RoraimaDJ raptada pelo Hamas em Israel está morta, confirma a família da... headtopics.com

Ex-Twitter, rede social X perde funcionários, usuários e receitaHá um ano nas mãos de Elon Musk, X deve ter queda de 30% na receita deste ano Consulte Mais informação ⮕

Últimos dias de outubro em SC serão de temporais e com chance de inundaçõesEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Enem 2023: como encontrar a resposta na própria questão?Provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro; veja dicas de professores Consulte Mais informação ⮕

‘Temos Hamas em cada uma das comunidades do Rio’, diz Mary Del PrioreHistoriadora fala a VEJA sobre conflito no Oriente Médio e a violência urbana no Brasil Consulte Mais informação ⮕

Só 2 dos 38 ministros de Lula cogitam disputar prefeituras em 2024Veja quem são os possíveis candidatos do primeiro escalão do governo federal Consulte Mais informação ⮕

Brasil é um dos países em que a conta de luz mais pesa no bolso; veja quem paga menosVeja quem paga menos entre 34 países da OCDE Consulte Mais informação ⮕