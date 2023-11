Receita investigou aumento de compensações tributárias, diz Haddad

Em relação ao uso crescente do mecanismo neste ano, as empresas estão usando uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2021 que definiu que a retirada do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo do PIS e da Cofins vale a partir de 2017.Estratégia O ministro evitou informar qual estratégia o governo tomará para frear o aumento na utilização da compensação tributária.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CARTACAPITAL: Receita investigou aumento de compensações tributárias, diz HaddadMinistro diz ser essa a causa de queda da arrecadação

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Lula atropelou Haddad e ministro acha que país “está pelo avesso”O ministro da Fazenda está incomodado e, na ambiguidade, recordando uma época em que 'éramos felizes e não sabíamos'

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Mitre: Como o ministro Fernando Haddad vai zerar o déficit fiscal no ano que vemNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Ciro Nogueira que foi ministro de Bolsonaro critica Lula e Haddad por meta fiscalSenador chamou a discussão de 'completa traição' e reclamou do fato de ter sido feita por meio da imprensa

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Receita Federal apreende R$ 300 mil em eletrônicos no Centro do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Congresso vê aceno de Lula sobre meta fiscal como pressão por medidas que aumentem receitaParlamentares se reuniram com Lula e com Haddad para discutir medidas para equilibrar as contas públicas após declaração do presidente contra a meta de zerar o déficit primário em 2024

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕