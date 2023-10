Receita Federal apreende cocaína em latas de tinta em Itaguaí

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira, cocaína no complexo portuário de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A droga estava escondida em uma carga de 1.840 latas de tinta acrílica, distribuída em dois contêineres e tinha como destino final a Austrália.

O entorpecente ainda está sendo retirado, pesado e contabilizado. Após a confirmação da contaminação, a Polícia Federal foi acionada para perícia e registro do caso.Seleção de cargas Para a seleção de cargas, a Receita Federal usa critérios objetivos de gerenciamento e análise de risco, além de inspecionar por imagens de scanner e o auxílio da equipe de cães.

Brasil Manchetes

