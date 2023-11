Recém-nascido levado de maternidade no Rio é encontrado; suspeita é presa

De acordo com informações da TV Globo, Ravi havia sido levado da enfermaria, no 3º andar da maternidade, no momento em que a mãe dele, Nívea Maria, e a avó paterna, Patrícia, cochilavam. Quando a avó do bebê acordou sentiu a falta do neto.A suspeita pela sequestro, identificada como Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, foi filmada por câmeras de segurança da maternidade.

Conforme apurado pela emissora, funcionários da unidade acreditam que ela pode ter entrado por uma das varandas. O circuito de segurança não teria flagrado a suspeita com Ravi, por isso, a direção do hospital acredita que ele tenha sido colocado dentro da bolsa que ela carregava. , a avó da criança lamentou o ocorrido e afirmou que a família está traumatizada.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 4ª DP (Presidente Vargas), que desde as primeiras horas do dia realizava diligências para identificar a suspeita, ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança.

"A partir destes elementos e de denúncia, foi possível identificar a acusada. A mulher foi conduzida por policiais militares à delegacia e autuada por subtração de incapaz para colocação em lar substituto. A autora prestará depoimento e a investigação prossegue para apurar as circunstâncias do fato, bem como outros possíveis envolvidos", completou a corporação.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Polícia investiga desparecimento de recém-nascido em maternidade no Centro do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Recém-nascido sequestrado em maternidade no Centro do Rio é encontrado na TijucaMulher suspeita de sequestrar bebê foi presa e encaminhada a 4ª DP (Presidente Vargas)

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Recém-nascido que havia sido raptado é encontrado no RioNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Polícia do Rio encontra recém-nascido levado de maternidade; suspeita é detidaCriança foi encontrada durante patrulhamento dentro de comunidade na zona norte do Rio de Janeiro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Recém-nascido sequestrado em maternidade no RJ é encontrado; suspeita foi presaRecém-nascido sequestrado em maternidade no RJ é encontrado; suspeita foi presa. O bebê Ravi Cunha havia sido levado de uma maternidade municipal no Centro do Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 1°. Na manhã desta quarta-feira, Ravi foi encontrado pela polícia na casa da suspeita do crime, no Morro do Borel.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Mulher presa por sequestro de recém-nascido mentiu sobre gravidez para manter relacionamentoDe acordo com familiares, Cauane Malaquias Costa, de 19 anos, inventou que esperava um filho de um homem casado

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕