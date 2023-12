Rebeca Andrade conquista medalhas no Mundial de Ginástica

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata por equipes no Mundial de Antuérpia, na Bélgica, e ainda assegurou vaga para a Olimpíada de Paris 2024. Além disso, ela foi ouro no salto e somou mais duas pratas, no individual geral e no solo, arrematando ainda o bronze na trave.

Em 2023, Rebeca Andrade aumentou sua coleção, que contava com duas medalhas olímpicas de Tóquio 2020 (ouro no salto e prata no individual geral), mais quatro de Mundiais, em Kitakyusho 2021 (ouro no salto e prata nas barras assimétricas), e em Liverpool 2022 (ouro no individual geral e bronze no solo). Curiosamente, só foi aos Jogos Pan-Americanos agora em 2023, porque em edições anteriores passou por três cirurgias no joelho direito. De Santiago, trouxe o ouro de salto e trave, e prata por equipes e nas assimétricas (foi poupada do solo e assim, por tabela, não concorreu no individual geral)





