Árbitros brasileiros são convocados para os Jogos Olímpicos de Paris

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, comemorou a convocação de árbitros brasileiros para os Jogos Olímpicos de Paris. Ele destacou o número de indicados e a confiança da Fifa no trabalho realizado.

Seneme ressaltou que a convocação demonstra que a arbitragem brasileira é confiável e incentiva a busca por melhorias.

