Ratinho posta foto rara ao lado da esposa e se declara: "Com o amor da minha vida"

O apresentador Ratinho, de 67 anos, surpreendeu seus fãs ao postar um clique raro ao lado de sua esposa, Solange Martinez Massa. Com um matrimônio que já dura 42 anos, Ratinho usou o Instagram para compartilhar o momento com a companheira. Na foto, o casal aparece abraçado e o apresentador escreveu: "Com o amor da minha vida". A foto é especial, já que Solange é conhecida por ser reservada e raramente se expõe nas redes sociais.

Seu perfil no Instagram é privado, destinado apenas a amigos e familiares. Ratinho e Solange são pais de três filhos, dentre eles o Ratinho Júnior, cujo nome completo é Carlos Roberto Junior. Ele é atualmente o governador do Estado do Paraná pelo PSD. Os outros dois filhos do casal são os gêmeos Gabriel Massa e Rafael Massa, que têm compartilhado discretamente suas vidas longe dos holofotes. Ratinho também compartilhou com seus seguidores um vídeo em que aparece ao lado da esposa e de amigos, enquanto toca triângulo

:

JORNALODIA: Ratinho compartilha foto ao lado da esposa e recebe elogios dos fãsRatinho, apresentador do SBT, compartilhou uma foto ao lado de sua esposa, Solange Muniz Massa, nas redes sociais. O casal, que é discreto, está junto há 42 anos e são pais de três filhos.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

VALORECONOMICO: Em reunião com Lula, Pacheco defende equilíbrio fiscal e alinhamento do governo com CongressoPresidente do Senado se colocou à disposição do governo para ajudar 'no quer for preciso para fazer o país crescer'

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

JORNALODIA: Bárbara Evans é detonada por foto com empregada enchendo piscina inflável com a bocaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Alcoolismo feminino: reuniões só com com mulheres ganham cada vez mais importância no AAEncontros refletem o aumento de consumo abusivo de álcool pelas brasileiras: 'A doença é a mesma, porém, socialmente, as mulheres sofrem ainda mais do que os homens', diz a vice-presidente dos Alcoólicos Anônimos, Gabriela Henriques

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

G1: Hezbollah lança drones, e Israel reage com ataques na fronteira com o Líbano; ACOMPANHEMortes no conflito passam de 10,4 mil: número de mortos é informado pelo grupo terrorista, mas não foi confirmado de forma independente. Nesta quinta-feira (2), saiu a nova lista de pessoas que estão autorizadas a sair de Gaza, e brasileiros estão fora.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

CNNBRASIL: Com o pé quebrado, Fátima Bernardes celebra seis anos de namoro com Túlio GadelhaFátima surgiu com o pé imobilizado em sua rede social: 'Meu enfermeiro chegou', brincou ao lado do namorado; saiba mais

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »