Ratinho compartilha foto ao lado da esposa e recebe elogios dos fãs

Ratinho, de 67 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um novo registro em que aparece ao lado de sua mulher, Solange Muniz Massa. Discretos, os dois são casados desde 1981 e, dificilmente, aparecem juntos na web. fotogaleria 'Com o amor da minha vida', derreteu-se o apresentador do SBT na legenda do post, que garantiu inúmeros elogios dos fãs. 'Família linda! Deus abençoe muito vocês!', desejou uma admiradora. 'Casal top!', ressaltou outra.

'Que lindos!', opinou uma usuária. 'Casal perfeito!', acrescentou outra. Juntos há 42 anos, Ratinho e Solange são pais de três filhos, Carlos Roberto Junior, o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná pelo Partido Social Democrático (PSD) e os gêmeos Gabriel Massa e Rafael Massa

