Maria Victória Parizani, ex-aluna de 21 anos do Colégio e Curso AZ, tirou nota mil na redação do Enem em 2022 — Foto: Arquivo pessoal

A forma da redação do Enem, este ano nos dias 5 e 12 de novembro, está na ponta da língua de professores especializados na preparação para o exame e de inscritos que passaram o ano estudando para a prova, uma das mais importantes no processo de ingresso na universidade.

— Não foi complicado de aprender (o que a prova exigia), mas na hora há pequenos detalhes que tem que se atentar — explica a agora aluna de Medicina da UFRJ. — Tem um modelinho a ser seguido. São quatro parágrafos, o primeiro é introdução, depois dois de desenvolvimento e a conclusão com a proposta de intervenção — explica a aluna nota mil. headtopics.com

— Nos últimos dez anos, mais de 10 milhões de alunos de escolas estaduais fizeram a prova. Desses, 2 milhões tiraram zero na competência cinco. Não foram capazes de dar uma resposta articulada para o tema em questão. Isso significa que a redação do Enem está longe de ser uma fórmula que a maior parte dos brasileiro domina — avalia Luis Junqueira, professor e cofundador da Letrus, plataforma de ensino de redação.

— Para o tamanho da avaliação que é o Enem e os objetivos dele, a redação que temos hoje, com a análise dessas cinco competências, está boa — avalia Junqueira. Naquele ano, também ficou famosa a redação de um inscrito que interrompeu seu raciocínio e escreveu: “Para não ficar cansativo vou ensinar agora a fazer um belo miojo”, seguindo com a receita do macarrão. Mesmo com a evidente fuga do tema, ele tirou 560. headtopics.com

