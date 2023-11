Rapper Ebony critica machismo na indústria musical em nova música

A rapper Ebony, de 22 anos, movimentou as redes sociais, nesta quarta-feira (15), ao lançar uma 'diss track', subgênero do hip-hop caracterizado pela troca de farpas entre artistas. Na música 'Espero Que Entendam', a cantora natural de Queimados, na Baixada Fluminense, criticou o machismo que mulheres enfrentam na indústria musical e reforçou a mensagem citando nomes conhecidos do público, como Filipe Ret, Djonga, L7nnon, Baco Exu do Blues, BK, entre outros artistas masculinos.

fotogaleria 'Espero que vocês entendam, vida / Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto / Eu tenho o rosto, eu tenho o corpo e eu tenho a rima / Se eu tivesse um p**, os bofes iam tá mamando', cantou a artista, no refrão da faixa, que ganhou o apoio de famosas como Camilla de Lucas, Clara Moneke e Clarice Falcão. Em poucas horas, a música levou o nome de Ebony para o topo dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, no Brasi

:

CNNBRASİL: Ministro de Portos e Aeroportos anuncia plano para reduzir preço das passagens aéreas no BrasilO ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, anunciou que as companhias aéreas apresentarão um plano para reduzir o preço das passagens de avião no Brasil . A medida foi discutida em uma reunião com representantes das principais companhias aéreas, da Associação Brasil eira das Empresas Aéreas (Abear) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: 'Capital infernal': nem Rio, nem SP, nem Vitória; saiba qual é a mais quente do BrasilCom massa de ar seco estacionada e ação do fenômeno El Niño, Brasil tem promessa de altas temperaturas pelo menos até sexta-feira (17)

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Onda de calor no Brasil deve durar mais do que o esperadoO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta de onda de calor no Brasil até a próxima sexta-feira. Mais de 1.400 municípios estão sendo afetados, com temperaturas 5 graus acima do habitual. A expectativa é que essa seja a pior semana até agora de um ano já marcado por extremos climáticos no país.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

G1: Semana Pop relembra a inusitada visita de Taylor Swift ao Brasil em 2012Cinco meses depois de Taylor Swift confirmar que viria ao Brasil com 'The Eras Tour', finalmente chegou a hora. Nessa sexta-feira (17), a cantora faz o primeiro dos seis shows agendados por aqui. Taylor se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Em seguida, desembarca em São Paulo para shows nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A turnê marca o retorno da cantora ao país depois de 11 anos. Taylor esteve por aqui em 2012 para a divulgação do álbum 'Red', naquela primeira versão, que depois teve os direitos do projeto comprados pelo empresário Scooter Braun. Em 2021 a cantora lançou uma nova versão desse disco. Durante sua vinda ao Brasil , Taylor fez uma rodada de entrevistas e participações em programas de TV nacionais. E alguns desses momentos ficaram muito marcados e geraram memes.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

REVİSTAISTOE: Presença de organizações criminosas em todo o BrasilNão existe um lugar no Brasil em que não haja a presença e a atuação de organizações criminosas. A afirmação é do Fórum Brasil eiro da Segurança Pública, que mapeou a presença de 53 grupos no País. É este levantamento sobre a crise em que se transformou a Segurança Pública no Brasil que mostra o tamanho da mais antiga e segunda maior organização criminosa do País: o Comando Vermelho.

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação »

JORNALNACİONAL: Cidadãos resgatados na Faixa de Gaza chegam ao BrasilA retirada das 32 pessoas, sendo 22 brasileiros e 10 familiares palestinos, foi uma operação desafiadora para a diplomacia brasileira: JN

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação »