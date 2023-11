Ramagem se diz 'a serviço de Bolsonaro' para a prefeitura do Rio e prepara força-tarefa com políticos do PL para enfrentar Paes

Neste feriado de finados, Ramagem já deve comparecer em agendas públicas ao lado de deputados e vereadores associados ao ex-presidente, onde será apresentado a lideranças locais. Em paralelo, ele tem recebido a ajuda de técnicos do partido para esclarecer dúvidas sobre as contas municipais. Nomes que trabalharam na prefeitura do Rio durante a gestão de Marcelo Crivella (Republicanos) também estariam sendo sondados pelo PL para prestar esta espécie de "assessoria" ao designado por Bolsonaro.

Nos dois encontros, dizem caciques da legenda, teria ouvido que o próprio Bolsonaro se engajaria na campanha, assim como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ao GLOBO, Ramagem evita se colocar como candidato, mas diz estar "a serviço de Bolsonaro" e garante que irá "se preparar para encarar a missão".

— Estou a serviço do Bolsonaro para qualquer desafio. O escolhido por ele para a prefeitura do Rio será apoiado por todo o partido e precisa estar à altura do cargo, tem que se preparar. Estarei nessa empreitada em qualquer papel, sempre ao lado dele e do Valdemar. É claro que seria uma honra ser escolhido pelo Bolsonaro — afirma.

Antes mesmo da inelegibilidade de Braga Netto e de ser escolhido por Bolsonaro, Ramagem já estava envolvido na eleição carioca: a ele foi dada a atribuição, no começo do ano, de escrever o plano de governo do eventual candidato na área de segurança pública. Agora, ele recebe consultoria em outras áreas, dizem aliados.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Ramagem, Pazuello, Pampolha: revés de Braga Netto no TSE aumenta favoritismo de Paes no Rio; análiseAusência de general e ex-ministro de Bolsonaro recolocará no horizonte a possibilidade de o senador Flávio colocar a família do ex-presidente numa disputa majoritária novamente?

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Com Braga Netto inelegível, Alexandre Ramagem se consolida como candidato de Bolsonaro no RioCom Braga Netto inelegível, Alexandre Ramagem se consolida como candidato de Bolsonaro no Rio

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Os ‘estudos’ de Ramagem para entrar na disputa pela prefeitura do RioOs ‘estudos’ de Ramagem para entrar na disputa pela prefeitura do Rio

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Final da Libertadores: Justiça do Rio mantém proibição para venda de bebidas alcoólicas no entorno do MaracanãPrefeito do Rio, Eduardo Paes, editou decreto vetando o consumo e a comercialização

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Com Braga Netto inelegível, Ramagem ganha força como nome do PL para disputar Prefeitura do Rio, dizem aliados de BolsonaroEx-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é próximo da família do ex-presidente

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Inelegibilidade de Braga Netto abre disputa no PL por candidatura do RioSenador Portinho e o deputado Ramagem são apontados como candidatos a receber o aval de Bolsonaro para disputar a prefeitura do Rio em 2024

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕