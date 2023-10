Ramón Diaz pode promover mudança na zaga do Vasco para encarar o Goiás

Rio - Após a derrota sofrida diante do Internacional por 2 a 1, o Vasco pode ter mudanças no time titular para encarar o Goiás, no próximo domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro. Além de Paulinho, expulso no último jogo, o técnico Ramón Díaz pode fazer uma alteração na zaga e sacar Léo do time, que foi vaiado pela torcida em São Januário por causa da sua má atuação.

Por causa da má fase e as vaias, Ramón Díaz avalia uma mudança na zaga. Por sua vez, Maicon vive grande momento com o treinador e está em busca de mais oportunidades. Ele jogou na vaga de Medel e foi um dos melhores em campo na vitória contra o Fortaleza, por 1 a 0, no último dia 18. Nos últimos dois jogos o defensor ficou com opção no banco de reservas. Além da zaga, as mudanças no Cruz-Maltino podem se estender para o meio e o ataque.

