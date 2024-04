Ramón Díaz será o primeiro treinador estrangeiro a comandar o Vasco na Série A

Confirmado no Vasco para a disputa do Brasileiro, Ramón Díaz, de 64 anos, será o primeiro treinador estrangeiro a iniciar uma Série A comandando o Cruz-Maltino. O argentino, que chegou em julho de 2023, tem um aproveitamento positivo na competição. O clube carioca fará sua estreia na competição no próximo dia 13, contra o Grêmio. Ramón Díaz assumiu o comando do Cruz-Maltino em um momento delicado. Na ocasião, o clube carioca estava na penúltima colocação.

Com um trabalho de recuperação, o argentino ajudou o Vasco a se livrar do rebaixamento e a terminar a competição em 15º lugar. Sob o comando de Ramón Díaz, o Vasco entrou em campo em 24 jogos, sendo 10 vitórias, seis empates e oito derrotas, obtendo 50% de aproveitamento na disputa do Campeonato Brasileir

