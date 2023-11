Ramón Díaz lamenta empate contra o Goiás e critica expulsões do Vasco: 'Me surpreendeu'

Goiás - O Vasco completou contra o Goiás o seu terceiro jogo sem vencer no Brasileiro. O treinador Ramón Díaz lamentou o resultado deste domingo, na Serrinha, e afirmou que o clube carioca foi superior ao seu adversário e merecia voltar para o Rio com os três pontos. 'Tivemos quatro chances de ataque em que as finalizações não foram boas e também convertemos um gol. Nesse sentido fomos bem.

Além disso, o argentino também questionou as últimas expulsões do Vasco no Brasileiro. Neste domingo, o atacante Pablo Vegetti recebeu o segundo amarelo já no fim da partida contra o Goiás. 'O que me surpreendeu é que nos últimos três jogos tivemos três expulsões. E de jogadores que são importantes. No futuro não pode acontecer, se não vamos ficar com poucos atletas. Me surpreendeu.

