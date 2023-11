Ramón Díaz explica mudanças na escalação do Vasco no empate com o Goiás: ‘Não tivemos tempo de recuperar’Ramón Díaz manteve a confiança de que o Vasco vai lutar até o final do Brasileirão pela permanência (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press), que empatou com o Goiás, em 1 a 1, na Serrinha.

- Creio que a estratégia do primeiro tempo era fazer um jogo correto, porque não tivemos tempo de recuperar todo o elenco. Decidimos que teríamos que jogar tranquilo, manejar os tempos, tendo o segundo mais opções de complicar o jogo para o Goiás. Tivemos quatro chances de ataque, mas a jogada não foi a melhor e não conseguimos fazer o gol. A equipe esteve bem, lamentável a expulsão e a bola cruzada que sofremos o gol.

- Toda partida é diferente e é preciso se programar. Teremos a volta de Paulinho, de Rossi, Erick Marcus, mais pontas, mas não teremos Vegetti. Vamos preparar o time, tivemos muitas ausências, mas me surpreendeu, porque tivemos três expulsões em duas partidas, de jogadores importantes. headtopics.com

Apesar de ter citado o retorno de Rossi, o atacante não estará à disposição diante do Cuiabá. Com o resultado em Goiânia, o Vasco permaneceu na 18ª colocação, com 31 pontos.

