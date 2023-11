Rafael, lateral do botafogo, diz que companheiro de time é melhor que Cristiano Ronald

Durante a resposta do desafio descontraído, o ex-jogador do Manchester United surpreendeu em algumas perguntas e terminou com um time de certa forma"equilibrado". A brincadeira, inclusive, gerou o debate entre Cristiano Ronaldo e Júnior Santos, onde Rafael escolheu o atacante do Botafogo.

- Pelo momento, com certeza é o Júnior Santos (risos)! Cristiano está jogando na Arábia! Sem desmerecer a Arábia, mas pô... Brasileirão é mais forte que a Arábia! Então, pronto, Júnior Santos, o Jacaré! - disse o lateral.Além de Júnior Santos, outras comparações inusitadas foram citadas, como Patrick Evra e Marçal, Rio Ferdinand e Cuesta, e Rooney e Victor Sá.

Em momentos distintos, Botafogo e Palmeiras fazem ‘final antecipada’ e podem mudar rumo do Brasileirão

