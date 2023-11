Racismo e violência marcam o Dia da Consciência Negra no Brasil

Falta muito para que o Dia da Consciência Negra seja uma data de referência histórica. Cada vez mais essa efeméride se afasta disso, sendo maculada pelo racismo atual, que mostra-se longe de atenuar seu tom. A implantação do feriado foi uma iniciativa do Rio de Janeiro, depois repetido por outros estados. O mais incoerente é que o Rio juntamente com a Bahia é o que possui maior quantitativo de população negra e onde ocorre, proporcionalmente, a maior quantidade de mortes de pretos e pardos.

Segundo o boletim “Pele Alvo: a bala não erra o negro”, os agentes de segurança do Rio de Janeiro mataram 1.042 pessoas pretas em 2022, o que representa 86,98% dos casos com informações completas de cor e raça. O número corresponde a um negro morto a cada oito horas e 24 minutos em decorrência de intervenção do Estado. O boletim da Rede de Observatórios analisa os dados de oito estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo

: