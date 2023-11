Rachel Sheherazade perdeu metade da fortuna no divórcio: 'Incluindo a casa que eu tinha'

, de 50 anos, perdeu metade de sua fortuna no divórcio com seu ex-marido, Rodrigo Porto, em 2016. A apresentadora abordou o assunto em entrevista aocomentou sobre ao ser questionada sobre o motivo de não ter uma casa própria, visto que seu salário do SBT era de R$ 200 mil.Junior lança single desbocado com Sandy: 'Ninguém é santo'

"O salário que foi divulgado não era de fato o que caía na minha conta. Passei por divórcio, era casada em comunhão de bens, e metade do que consegui juntar foi para meu ex-marido, inclusive a casa que eu tinha", declarou ao dominical da Record TV.

De acordo com ela, a quantia que restou serviu para cuidar dos filhos, da mãe Hosana, e do irmão George, que tem esclerose múltipla. Ela ainda enfatizou que aceitou o convite parae Rodrigo Porto anunciaram o divórcio em 2016. Na época, eles estava juntos há 12 anos. Os dois são pais de Clara e Gabriel. Degusta headtopics.com

Após vender fábrica, Pan vai leiloar marca em novembro, incluindo Chocolápis e outros docesLance inicial será de R$ 27 milhões e faturamento da marca pode chegar a R$ 51 milhões em cinco anos. Recursos serão usados para pagar trabalhadores Consulte Mais informação ⮕

Jornalista da Globo, Anderson Hentges, morre aos 28 anosO acidente aconteceu na Estrada dos Pioneiros, em Sinop (MT) e de acordo com as autoridades, era por volta de 3h (horário de Brasília) Consulte Mais informação ⮕

Número de mortos na Faixa de Gaza ultrapassa 8 mil, diz Ministério da Saúde palestinoQuase 73% dos mortos pertencem a populações vulneráveis, incluindo crianças, mulheres e idosos, de acordo com o relatório do ministério Consulte Mais informação ⮕

Número de mortos na Faixa de Gaza se aproxima de 8 mil, diz Ministério da Saúde palestinoQuase 73% dos mortos pertencem a populações vulneráveis, incluindo crianças, mulheres e idosos, de acordo com o relatório do ministério Consulte Mais informação ⮕

Em princípio, EUA e China acertam encontro entre Biden e Xi para o próximo mêsAs discussões entre os países estão cada vez mais centradas em questões econômicas, incluindo as suas preocupações sobre sanções tecnológicas Consulte Mais informação ⮕

Queda de avião no AC: empresa de táxi aéreo diz que manutenção estava em diaTodos os ocupantes morreram, incluindo mãe e filha de apenas 1 ano. Advogado afirma que parentes das vítimas recebem amparo psicológico e traslado até local da tragédia Consulte Mais informação ⮕