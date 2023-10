Rachel Sheherazade explica motivo de não ter conseguido comprar casa própria

Rio - Rachel Sheherazade explicou, nesta sexta-feira (27), durante participação no programa 'Selfie Service', no Youtube, comandado por Lucas Selfie, o motivo de não ter conseguido comprar uma casa própria com seu salário de R$ 200 mil do SBT. fotogaleria 'Eu passei por um divórcio. Eu era casada em comunhão de bens e eu tive que abrir mão de metade, 50% de tudo o que eu tinha. Então, a casa que eu tinha, foi para o meu ex-marido.

Na terça-feira (24), Rachel deu o que falar ao afirmar, durante entrevista no 'Link Podcast', que não conseguiu realizar o sonho de ter uma casa própria, apesar de ter tido um salário de R$ 200 mil na época em que era âncora de jornal no SBT. 'Na verdade, apesar do salário, eu não consegui ainda realizar o sonho da casa própria. O valor não era milionário.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

“Vem ver o que te espera, Simioni; Jenny, você é a próxima”, debocha SheherazadeJornalista tem crise de riso ao comentar a eliminação de rival em ‘A Fazenda’ e prevê a derrota de outra desafeta Consulte Mais informação ⮕

Instituto Coalizão Rio e 'O DIA' vão promover fórum sobre desenvolvimento econômico do estado, em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: prefeitura alerta para tempestade na manhã desta quinta-feiraCidade também pode ter ventos moderados a forte, acompanhados de raios Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Tempo fechado transforma o dia em noite no Rio de JaneiroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: após temporal pela manhã, município pode ter mais chuvasPrevisão é de registros de fraco a moderado durante a tarde e de pancadas à noite Consulte Mais informação ⮕

Polícia descobre plano de atentado contra o governador do Rio de JaneiroPolícia descobre plano de atentado contra o governador do Rio de Janeiro Consulte Mais informação ⮕