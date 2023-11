Rússia se beneficiou do ataque, diz líder do Hamas no exterior

Preencha o campo abaixo com seu melhor e-mail“Não há dúvida de que, se o Hezbollah aderir, isso fará uma diferença real.

Esperamos que isso aconteça, mas a decisão é deles”,“os chineses estão pensando em executar um plano em Taiwan, fazendo o que as Brigadas Al-Qassam fizeram em 7 de outubro”Hamas Leader Abroad Khaled Mashal: The Russians Told Us that Our October 7 Operation Will Be Taught in Military Academies; The Chinese Are Thinking of Carrying Out a Similar Attack in TaiwanNascido na cidade de Silwad, na Cisjordânia, em 1956, Khaled Mashal comandou o Hamas de 1996 a 2017 e hoje...

Guerra contra Hamas “exige operação terrestre”, diz chefe do Exército de Israel“Para destruir o inimigo, não há outra maneira senão entrar no território com força”, afirmou o tenente-general Herzi Halevi Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Oriente Médio: Israel aperta ataques em Gaza; lideranças do Hamas foram mortasO bloqueio quase total às telecomunicações em Gaza cria o perigo de acobertar 'atrocidades maciças', advertiu, nesta sexta-feira, 27, a organização Human Rights Watch (HRW) Consulte Mais informação ⮕

Guerra contra o Hamas 'entrou em nova etapa', diz ministro da Defesa de IsraelGuerra contra o Hamas 'entrou em nova etapa', diz ministro da Defesa de Israel Consulte Mais informação ⮕

Guerra: setor tecnológico de Israel se mobiliza diante do conflito com o HamasEmpresas israelenses auxiliam na guerra com inovações tecnológicas Consulte Mais informação ⮕

Judeu, ator Mateus Solano se posiciona sobre guerra entre Israel e HamasA guerra entre Israel e o Hamas segue crescendo a cada dia. Enquanto isso no Brasil, o ator Mateus Solano, que é judeu, resolveu fazer neste sábado, 28, um Consulte Mais informação ⮕