Rússia mantém convite à delegação do Hamas para ir a Moscou, ainda que sob fortes críticas de Israel

A Rússia defendeu nesta sexta-feira (27) sua decisão de convidar uma delegação do Hamas para ir a Moscou, sob fortes críticas israelenses, dizendo que é necessário manter contatos com todos os lados do conflito. Israel, que prometeu exterminar o Hamas em retaliação ao ataque de 7 de outubro que matou 1.400 pessoas, descreveu a decisão como "deplorável" e pediu a Moscou que expulsasse a delegação.

A Rússia tem culpado repetidamente um fracasso da diplomacia dos EUA pela crise. A embaixada da Rússia em Israel emitiu uma declaração na qual reiterou o apelo de Moscou por um cessar-fogo imediato, a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas e a entrega de ajuda humanitária à população de Gaza, que Israel está bombardeando fortemente antes de uma invasão terrestre prevista. As autoridades de Gaza afirmam que mais de 7.

