Rússia executou soldados que tentaram recuar da Ucrânia, dizem EUA

Um policial ucraniano montando guarda durante a evacuação de civis em Avdiivka, região de Donetsk, em meio à invasão russa da Ucrânia. 24/10/2023 - A Rússia estaria executando soldados que tentam recuar da ofensiva promovida por Moscou ao leste da Ucrânia, de acordo com um memorando dos Estados Unidos publicado nesta sexta-feira, 27.

A batalha entre as tropas ucranianas e russas pela cidade da linha de frente começou há algumas semanas e autoridades ocidentais acreditam que a Rússia tenha sofrido perdas “significativas” neste período. As estimativas de Kiev dizem que o número de vítimas russas em Avdiivka se aproxima de 5 mil pessoas, enquanto os EUA afirmam que a Moscou perdeu “pelo menos” 125 veículos blindados.

Um porta-voz do Exército ucraniano disse que algumas tropas russas estavam se recusando a atacar posições ucranianas perto de Avdiivka devido às perdas que Moscou vem sofrendo e afirmou que houve motins em algumas unidades. Os EUA acreditam que os militares russos “parecem estar usando o que chamaríamos de táticas de ‘onda humana’, apenas jogando massas desses soldados mal treinados direto para a luta”. headtopics.com

Avdiivka fica perto da cidade de Donetsk, ocupada pela Rússia, e o seu domínio permitiria que as tropas russas empurrassem a linha de frente mais para dentro da Ucrânia, tornando a contraofensiva contra Donetsk mais complicada. A cidade foi praticamente abandonada pelos seus 30 mil residentes enquanto o conflito continua.

