Rússia culpa ‘interferência externa’ por protesto anti-Israel em aeroporto

O ataque a um aeroporto na república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, por manifestantes que supostamente procuravam passageiros israelenses, foi 'em grande parte o resultado de interferência externa', afirmou o Kremlin nesta segunda-feira (30), um dia após os incidentes.

O porta-voz não especificou a origem desta suposta 'ingerência', mas o presidente do Daguestão, Serguei Melikov, já tinha afirmado, sem apresentar provas, que os incidentes foram organizados do território ucraniano, em pleno conflito armado entre Kiev e Moscou.

Invasão de manifestantes anti-Israel em aeroporto na Rússia deixa 10 feridos, dizem autoridadesMultidão cercou avião que vinha de Tel Aviv no domingo (29); aeroporto foi fechado e voos desviados, segundo a Agência Federal Russa de Transporte Aéreo Consulte Mais informação ⮕

Aeroporto na Rússia é fechado após multidão protestar contra voo vindo de IsraelAvião de Tel Aviv havia acabado de pousar no principal aeroporto de Daguestão, uma região predominantemente muçulmana; não houve relatos imediatos de feridos ou prisões Consulte Mais informação ⮕

Israel protesta contra a Rússia após membros do Hamas serem recebidos em MoscouIsrael protesta contra a Rússia após membros do Hamas serem recebidos em Moscou Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aéreaIsrael diz ter matado chefe do Hamas que comandou invasão aérea Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado chefe do Hamas que coordenou invasão de 7 de outubro pelo arEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Israel manda moradores deixarem norte de Gaza imediatamente; AO VIVOTropas seguem no território palestino neste sábado, na mais longa incursão por terra desde o início da guerra. Mais de 150 alvos foram bombardeados nas últimas horas. Falta de internet dificulta socorro a vítimas, segundo OMS. Consulte Mais informação ⮕