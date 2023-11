R$ 76 mil à vista: Marco Feliciano faz acordo para encerrar dívida de cartão de crédito

O caso foi parar na Justiça de SP após Feliciano deixar em aberto, veja só, uma fatura de R$ 110.156,86. No final de setembro, o religioso aceitou pagar R$ 76.980, à vista, para encerrar a pendenga. O acordo foi homologado pela Justiça.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Justiça de SP condena Danilo Gentili a pagar R$ 20 mil por gordofobia contra Sâmia BomfimEm 2018, apresentador fez publicações no Twitter com comentários sobre o corpo da parlamentar

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Justiça condena São Paulo a indenizar mulher torturada durante ditaduraTJ-SP confirma decisão de primeira instância que condenou estado a indenizar militante do PCB por perseguição e tortura, mas reduziu de 100 para 50 mil reais o valor fixado

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Aposentadoria de desembargador pode influir em disputa bilionária por Eldorado CeluloseA briga se arrasta na Justiça desde 2018

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Deputado vai à Justiça contra pasta de aliado de Flávio Bolsonaro no RJNome indicado pelo senador do PL assumiu a Secretaria de Defesa do Consumidor, recriada por decreto assinado por Cláudio Castro na semana passada

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Os dois desejos do PT sobre a Justiça que são inconciliáveisOs dois desejos do PT sobre a Justiça que são inconciliáveis

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Acusado de ameaçar Zanin em aeroporto não é encontrado pela Justiça há 6 mesesLuiz Carlos Bassetto Junior foi denunciado pelo Ministério Público por ameaça, injúria e incitação ao crime

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕