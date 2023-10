'Quero ver tudo de perto e os culpados pagarem pelo que fizeram', diz mãe do ator Jeff Machado em audiência no Rio

Audiência de instrução do caso Jeff Machado: Maria das Dores Machado (mãe do ator) é ouvida como testemunha — Foto: Jéssica Marques

Jeander Vinicius e Bruno Rodrigues, presos desde junho após a finalização do inquérito pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), chegaram acompanhados de seus advogados que não quiseram dar entrevista. Jeff foi morto em janeiro, mas o cadáver só foi encontrado quatro meses depois, enterrado e concretado num baú, no quintal de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Uma amiga de Jeff, que preferiu não se identificar, contou que objetos pessoais do ator sumiram da casa dele, em Barra de Guaratiba, logo após o desaparecimento. Entre estes objetos, estão um Iphone, o notebook e um cartão de débito. Além disso, transferências bancárias da conta do artista foram efetuadas no período em que ele estava desaparecido. Bruno Rodrigues, segundo o advogado da família, estava com cartões de Jeff. headtopics.com

O terreno fica localizado próximo à esquina com a Estrada do Monteiro, ao lado da Escola Municipal Arthur Bernardes. Apesar de um portão de metal maior que um homem de 1,80m, ainda é possível ver por sua brecha não só o buraco escavado pelos policiais, bem como o baú de madeira que estava concretado a dois metros de profundidade. Somado ao mau cheiro, a entrada da casa ainda tem restos de obra, como pedras e pedaços de telhas quebradas.

Em pouco tempo, o produtor já frequentava a casa do artista e, aos poucos, “tomou conta da rotina do ator”, revelou a amiga. De acordo com ela, o suspeito fazia questão de demonstrar que tinha interesse amoroso pelo artista. No entanto, Jeff confidenciou à amiga que só o via como amigo, pois "não fazia seu tipo". headtopics.com

