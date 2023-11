“Queremos fazer denúncias seguras”, diz coordenador Criminal da PGR

O coordenador da Câmara Criminal da Procuradoria-Geral da República, Carlos Frederico Santos, já apresentou denúncias contra mais de 1400 pessoas envolvidas nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. O próximo passo do processo é a análise de provas contra os financiadores e das autoridades que se omitiram.

Realmente a defesa dele falou que ele já tinha comprado as passagens com antecedência, que viajou antes do dia 8, mas são circunstâncias que têm de ser analisadas e avaliadas diante das outras circunstâncias graves que aconteceram antes do dia 8, que já se sabia antes do dia 8. É uma análise que tem que ser realizada de forma que possa resultar numa denúncia segura, se for o caso de denúncia ou, se não, no arquivamento.

