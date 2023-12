Quem é Renato Cariani, influencer do mundo fitness alvo de operação da PF Alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (12), em São Paulo, o influencer Renato Cariani, de 47 anos, é um dos principais nomes do mundo fitness e conhecido por ser o maior apoiador do fisiculturismo brasileiro. Segundo a PF, a operação é realizada para combater o tráfico de drogas e o desvio de um produto químico usado na produção de crack.

O principal alvo é a empresa Anidrol, uma indústria química que fica em Diadema, na Grande São Paulo, e tem como sócio Renato Cariani. Em postagem nas redes sociais, ele negou envolvimento no esquema e disse ter sido surpreendido pela operação (Veja vídeo abaixo). Influenciador nega envolvimento em esquema de desvio de produtos químicos para o tráfico Cariani tem mais 7 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões de seguidores no YouTube. Os vídeos sobre o mundo da dieta e do culto ao corpo acumulam 1 bilhão de visualizaçõe





