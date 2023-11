Quem é Patrícia Ramos, apresentadora que denunciou ex-marido por violência doméstica

Ela já sofreu racismo na infância e, hoje, usa a sua voz para empoderar outras mulheres, principalmente negras.Na última segunda-feira, 30, Patrícia Ramos registrou uma queixa contra o ex-marido, Diogo Vitório, pelos crimes de violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato sentimental, furto mediante fraude e perseguição.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Quem é Vittoria Ceretti, com quem Leonardo DiCaprio foi fotografado aos beijos em festa de HalloweenO casal foi assunto no final de semana depois de a modelo ser flagrada com uma 'mão boba' no ator

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Influenciadora de viagem e turismo Nataly Castro é encontrada após 60 horas: 'Estou bem'Em vídeo compartilhado nas suas redes sociais, influencer agradeceu as mensagens dos seus seguidores e explicou o motivo de ter ficado incomunicável

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Depois de Neymar, a NBA: liga fecha parceria com marca de Kim KardashianSKIMS, marca da modelo, influenciadora e empresária, lançou campanha com estrelas do esporte na última semana

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Patrícia Ramos denuncia ex-marido por furto, violência doméstica e perseguição, e pede medida protetivaInfluenciadora foi uma das apresentadoras da 'Rede BBB'

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Lore Improta: O que é Neuroma de Morton, condição que afeta os pés da dançarina e que a levou a fazer cirurgia?A influenciadora passou o carnaval injetando agulhas na região para desfilar sem dores

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Quem são os Houthis do Iêmen e por que eles atacaram Israel?Parte de um “Eixo de Resistência” apoiado pelo Irã, os Houthis uniram-se em apoio aos palestinos desde que o Hamas atacou Israel

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕