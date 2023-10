Quem é o 'Pantera Negra' da LDU que pode frustrar o Fortaleza

Você, provavelmente, não conhece um jogador de destaque que seja haitiano. O país caribenho, marcado por uma longa guerra civil, não tem estrutura para revelar talentos nem tradição de grandes jogadores. Está fora do circuito internacional da bola. E um menino do Haiti que tenha o sonho de se transformar num atleta internacional de alto nível precisa ser obstinado.

Ricardo se encantou pelo futebol aos 6 anos e decidiu ser jogador. Os pais exigiram que ele não deixasse a escola, mas também eram apaixonados pelo esporte e o apoiaram. Ainda muito jovem, se destacou pela equipe amadora local chamada Baltimore e recebeu um convite para atuar na Tailândia.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Adé juntou o que podia de recursos junto aos familiares e embarcou numa aventura do outro lado do mundo. Ao chegar, não havia quem o recebesse. Abandonado, perambulou pela cidade por três meses batendo na porta dos clubes para tentar uma chance. Nada. Mas ele não desistiu. headtopics.com

Voltou e começou a jogar no Dom Bosco, um time local. Foi, então, indicado para o Miami United, da NPSL, quarta liga em importância nos Estados Unidos. De lá, foi para o futebol chileno e sua carreira começou, enfim, a ganhar rumo. Através do Santiago Morning, da segunda divisão, assinou seu primeiro contrato profissional já com 26 anos.

Mudou-se para o Magallanes e recebeu uma proposta de um time da primeira divisão equatoriana, o Mushuc Runa. Não pensou duas vezes e foi jogar na altitude de Ambato. No ano seguinte, estava no Aucas e virou um dos pilares do time campeão equatoriano de 2022. Quando levantou a taça junto a seus companheiros, já tinha acertado com um dos maiores clubes do país, a LDU. headtopics.com

Consulte Mais informação:

Mundo ESPN »

'Gato vidente' prevê Fortaleza campeão da Sul-Americana contra LDUNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza x LDU: onde assistir e escalações para decisão da Sul-AmericanaLDU e Fortaleza se enfrentarão em final inédita da CONMEBOL Sul-Americana no próximo dia 28 de outubro Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza x LDU: odds, estatísticas e informações do jogo pela final da Copa Sul-AmericanaBola rola às 17h deste sábado (28), no Uruguai Consulte Mais informação ⮕

Acostumada a isso, LDU pode destruir o sonho do Fortaleza na final da SulaEquatorianos já superaram Inter e Fluminense em decisões continentais Consulte Mais informação ⮕

Quanto vale a premiação da Sul-Americana para Fortaleza e LDU?Fortaleza e LDU decidem o título da Sul-Americana neste sábado (28). Além da conquista, um triunfo na final vale muito dinheiro em premiação Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza x LDU: onde assistir à final da Sul-AmericanaFortaleza busca seu primeiro título continental, enquanto a LDU quer o bicampeonato da Sul-Americana no Uruguai Consulte Mais informação ⮕