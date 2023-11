Quem é o gerente da Petrobras demitido por corrupção e que foi nomeado como interino

A Petrobras escolheu Luís Fernando Nery para comandar interinamente a Gerência Executiva de Comunicação da estatal no dia 1º de outubro,. O movimento acontece meses depois que o presidente da estatal, Jean Paul Prates, tentou nomear o executivo para o comando da gerência em abril, mas esbarrou em regras de conformidade da empresa.

Segundo o estatuto da estatal, não pode ser indicado a cargos de administração quem tenha cometido “falta grave relacionada ao descumprimento do Código de Ética, Guia de Conduta, Manual do Programa Petrobras de Prevenção à Corrupção ou outros normativos internos”.

Agora, como gerente, ele deve administrar uma verba de aproximadamente R$ 150 milhões, destinada justamente à contratação de agências de publicidade, comunicação e patrocínios. “A sociedade quer a descarbonização, tem direito a ela e não há como ignorá-la", diz Graça Foster (2012-2015) Foto: Divulgação/Agência Petrobras “A empresa sofre com mudanças frequentes de gestão.

Nery foi alvo de uma investigação interna depois que a empresa desembolsou mais de R$ 1 milhão em ingressos para que políticos e auxiliares da então presidente Dilma Rousseff passassem o carnaval na Bahia.Deputados aprovam criação da bancada negra na Casa, que terá representante no colégio de líderes

