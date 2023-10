Quem é o bilionário Kamil Bartošek, que fez ‘chover dinheiro’ em país europeu

Nesta semana, um bilionário da República Tcheca chamou a atenção da mídia internacional ao fazer 'chover' 1 milhão de dólares - aproximadamente 5 milhões de reais - na cidade de Lysa nad Labem. Kamil Bartošek é um ator e influenciador, mais conhecido no país como Kazma Kazmitch. Ele criou um famoso programa de televisão pela internet, chamado One Man Show. Em suas redes sociais, Kazmitch acumula quase 1 milhão de seguidores.

Além deste programa, o produtor é ligado a outros trabalhos como na série de TV Mikyr's amazing journey on the internet. Além de organizar recentemente um concurso de milhões, o qual resultou na 'chuva de dinheiro', Kazmitch chegou a fazer uma saga de aventuras para realizar os desejos de uma pessoa diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica.

