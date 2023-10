Quem é Luiz Barsi? Conheça o maior investidor pessoa física do Brasil

Mas Luiz Barsi vai além de um grande investidor. Suas ideias e filosofia nos investimentos se tornaram uma inspiração para muitos brasileiros que investem no mercado de ações e que buscam aBarsi tem uma estratégia de investimento de longo prazo, buscando expor seu capital a boas ações de empresas, sobretudo as que pagam bons dividendos.

O primeiro passo de Luiz Barsi rumo à riqueza foi sua formação como técnico em contabilidade. A mesma forneceu-lhe as habilidades necessárias para analisar as demonstrações financeiras de empresas e tomar decisões de investimento informadas.e para o desenvolvimento do seu método próprio conhecido como “carteira de ações previdenciária”.

Além disso, o investidor possui uma segunda formação, tendo cursado direito pela Faculdade de Direito de Varginha (MG).. Desde então passou a participar do mercado de modo mais ativo. Em outras palavras, cada vez que avaliava uma compra, contrapunha o seu interesse prioritário: formar uma carteira de renda mensal. Progressivamente prosperando nessa ideia e, após oito anos, Barsi já tinha um portfólio com esse objetivo.A carteira previdenciária lhe proporcionou uma renda mensal sustentável, uma situação financeira estável e confortável, sem que ele não se preocupasse com a previdência. headtopics.com

Foco em empresas sólidas: Barsi procura investir em ações de empresas que possuem fundamentos sólidos e perspectivas de crescimento a longo prazo. Em outras palavras, empresas bem gerenciadas, com histórico consistente de lucratividade e boas práticas de governança corporativa;: A paciência é um dos princípios-chave do Método Barsi.

