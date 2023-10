Quem é Flor Gil, filha de Bela Gil que se assumiu lésbica aos 15 anos

A chef e apresentadora Bela Gil, compartilhou nesta quinta-feira (26), uma conversa com a sua filha, Flor Gil, de 15 anos, nas redes sociais. Na ocasião, a jovem revela para mãe que é lésbica e não pansexual como Bela achava.De início, Flor escreveu no X (antigo Twitter), que fica ofendida quando alguém chama ela de heterossexual, com isso, ela pergunta para mãe se é viável repostar a fala no Instagram também.

Pudemos dar o famoso grito de parabéns da Família Gil ontem, nesse lugar que ela também escolheu: o palco. Na despedida do Nós A Gente, projeto que ela viveu com tanta intensidade, comemoramos os 15 anos de Flor Gil Demasi”, disse ele na publicação. Diferente da mãe, que é chef de cozinha, Flor Gil decidiu seguir a carreira dos palcos, como fez o avô, a tia, Preta Gil e outros familiares.

