Quem é Felipe Diogo, atacante do São Bernardo morto a tiros em Ribeirão Preto

No ano passado, Felipe Diogo participou de 12 jogos e fez quatro gols, sendo importante na campanha do Bernô na Série D do Brasileirão. Já em 2023, ele teve poucas chances, fez apenas cinco jogos e não balançou a rede.O atacante, que estava de férias em Ribeirão, teria sido atingido por cerca de dez tiros na Rua Tabatinga, no Jardim Jandaia, zona norte da cidade, segundo testemunhas. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA Norte, mas não resistiu.

