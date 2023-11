Quem é a cantora gospel morta pelo marido

A pastora e cantora gospel Sara Mariano estava desaparecida desde terça-feira, 24. Na manhã deste sábado, o caso teve uma reviravolta após o marido, Ederlan Mariano, confessar o assassinato de Sara.Segundo informações do jornal TV Bahia, as investigações apontam que o marido começou a planejar o assassinato no mês passado.

Junto com o marido, Ederlan, mostrava a rotina de uma vida cristã, postando frases, pregações e músicas. Apenas no Instagram, a cantora reunia 132 mil seguidores.Além do perfil, o casal também tinha um canal, criado em 2015, chamado TV Shalom. Nele, postavam conteúdos evangélicos e tinham mais de 258 mil inscritos.Sara lançou como cantora duas músicas, “Eu Vou Fazer Você Sorrir” e “Desperta”.

