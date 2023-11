Queimados inicia segunda fase de limpeza dos rios

Com o objetivo de evitar enchentes e alagamentos nas vias e moradias às margens dos rios de Queimados, na Baixada Fluminense, a Prefeitura e o Governo do Estado iniciaram a segunda fase do programa ‘Limpa Rio’, através do INEA (Instituto Estadual do Ambiente). No total, mais de 8 km de rios receberam limpeza das margens e desassoreamento dos corpos hídricos.Além disso, outra equipe atuará ao mesmo tempo, no Quebra Coco.

O prefeito Glauco Kaizer esteve presente no início da segunda fase e destacou o trabalho preventivo. 'A gente não pode prever o volume das chuvas, que podem vir de forma excessiva, mas nossa parte é exatamente essa: fazer um trabalho preventivo e preparar a cidade para que, quando essas chuvas vierem, tenhamos condições de suportá-las. Estamos realizando obras de drenagem e pavimentação nos bairros mais críticos', ressaltou o gestor.

De volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In RioDe volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In Rio Consulte Mais informação ⮕

Temporal transforma dia em noite no Rio de JaneiroO fenômeno atingiu o estado no início da manhã desta quinta-feira, dia 26. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação das ruas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

Homem é preso com pistola e fuzil falso em QueimadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Empresário e político de Queimados é morto a tirosAtacante é o destaque da vitória do Galo em casa. De olho na Libertadores, Diniz poupa seus principais jogadores Consulte Mais informação ⮕

Pré-candidato a vereador é assassinado a tiros em Queimados, na Baixada FluminenseClayton Damaceno estava acompanhado da secretária que também teria sido atingida Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 27/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Brasil. Ao total, nossos atletas subiram ao pódio quatro vezes Consulte Mais informação ⮕