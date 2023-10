Queimados antecipa pagamento dos servidores municipais nesta sexta-feira

Prefeitura de Queimados antecipa pagamento em comemoração ao Dia do Servidor Público — Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, a prefeitura de Queimados antecipou o pagamento dos servidores municipais em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado no sábado. Ao todo, mais de três mil funcionários receberam o salário do mês de outubro no início do dia.. No entanto, o município afirma que o pagamento antecipado dos salários é prioridade desde janeiro de 2021.

— O pagamento antecipado é uma maneira de valorizar todos os nossos servidores públicos. E isso também movimenta a economia da cidade. O servidor público pode planejar seu final de semana com dinheiro no bolso e organizar aquele passeio em família —destaca o prefeito de Queimados, Glauco Kaizer. headtopics.com

