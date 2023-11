Queda na cobertura vacinal leva ao ressurgimento de doenças no Brasil

O Brasil enfrenta um problema de queda na cobertura vacinal, o que tem levado ao ressurgimento de doenças como a coqueluche e o sarampo. Em 2012, houve um aumento significativo de casos de coqueluche, resultando em mortes de crianças. Após campanhas vacinais e imunização das gestantes, os casos começaram a diminuir, mas ainda há registros de casos devido à cobertura vacinal insuficiente.

Em 2018, foram diagnosticados casos de sarampo em Roraima, devido à disseminação da doença na Venezuela e à falta de vacinação no Brasil

