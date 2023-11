Queda de avião no Acre: o que se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o acidente

no último domingo, 29, próximo ao aeroporto de Rio Branco, no Acre, logo após decolar. De acordo com o governo estadual, as 12 pessoas a bordo morreram.

A aeronave, modelo Caravan, é de propriedade da empresa ART Taxi Aéreo e fazia um voo particular para Envira, no Amazonas. A aeronave tinha capacidade para até 14 pessoas. O voo decolou de Rio Branco às 7h20 e caiu por volta das 7h21, segundo a empresa responsável e o aeroporto.

O acidente causou um incêndio na região. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas após quase quatro horas. Confira o que já se sabe sobre o acidente e o que ainda falta esclarecer sobre a queda do avião que deixou 12 mortos.De acordo com informações do governo do Acre, 12 pessoas morreram no acidente, sendo nove adultos, um bebê e dois tripulantes (piloto e co-piloto).Segundo o governo do Acre, as agências competentes vão investigar o acidente. headtopics.com

Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII) de Manuas vai apurar a causa da queda do Cessna Caravan Modelo 208B. Segundo Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião estava em situação regular.) e a manutenção da aeronave estavam regularizadas.

Na aeronave estavam 09 passageiros e 02 tripulantes, os quais vieram a óbito no local, conforme lista que será oportunamente disponibilizada.a) A aeronave envolvida era certificada para o transporte remunerado de passageiros (operações para táxi aéreo) e estava com todas as rotinas de manutenção em conformidade com as normas e regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). headtopics.com

