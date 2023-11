Queda de avião no AC: empresa de táxi aéreo diz que manutenção estava em dia

ver maisresponsável pelo avião de pequeno porte que caiu logo após a decolagem, deixando 12 mortos, na manhã deste domingo, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, afirma que, tanto a documentação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Em contato com a reportagem, o advogado da ART Táxi Aéreo, Thiago Rodrigues Abreu, enviou um comunicado onde afirma que a empresa está prestando"total e exclusiva"...

"Nossa prioridade é a atenção, amparo e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e com nossos colaboradores, neste momento de profunda tristeza para todos nós. Já foram disponibilizados psicólogos e assistência social para os familiares. Bem como está sendo providenciado o translado dos familiares ao local do acidente", disse.

"A. R. T. TAXI AEREO LTDA – ME, informa que no dia 29/10/2023, por volta da 07h21min a aeronave de matrícula PT-MEE, infelizmente, sofreu um acidente logo após decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre. A ocorrência está sob investigação das autoridades competentes com as quais estamos prestando total e exclusiva colaboração. headtopics.com

Na aeronave estavam 09 passageiros e 02 tripulantes, os quais vieram a óbito no local, conforme lista que será oportunamente disponibilizada.a) A aeronave envolvida era certificada para o transporte remunerado de passageiros (operações para táxi aéreo) e estava com todas as rotinas de manutenção em conformidade com as normas e regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

b) A tripulação engajada na operação era devidamente habilitada pela ANAC, com todos os respectivos treinamentos em dia.", diz o comunicado, assinado pela diretoria da empresa.De acordo com informações preliminares sobre a lista de passageiros, as vítimas a bordo da aeronave eram: headtopics.com

