Queda de avião causa a morte de 12 pessoas no Acre

Acre - A queda de um avião de pequeno porte causou a morte de 12 pessoas no Acre, na manhã deste domingo (29). O acidente aconteceu próximo ao Aeroporto de Rio Branco, capital do estado.Dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê de colo, e dois tripulantes, piloto e copiloto, foram as vítimas. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas.

Após o acidente, a guarnição do Corpo de Bombeiros que fica baseada no aeroporto foi imediatamente acionada pelo Centro de Operações Aéreas (Cipaer), além da guarnição do 3º Batalhão, do bairro Ruy Lino, o mais próximo do aeroporto, para reduzir os danos do acidente e tentar resgatar vítimas com vida.

