Análise: Queda da inflação americana alivia dois riscos destacados pelo Copom — Foto: Nataliya Vaitkevich/Pexels, mas o índice de inflação divulgado na terça-feira nos Estados Unidos representa um alívio para dois riscos principais apontados ultimamente por membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC).

Eles têm repetido, em pronunciamentos recentes, que a batalha monetária contra a inflação nos Estados Unidos poderá ser prolongada e também que uma boa parte da alta dos juros dos títulos do Tesouro americano se deve a questões fiscais. O mercado financeiro, aqui no Brasil, tem entendido que o nosso Banco Central prevê que os juros básicos americanos vão ficar altos por muito tempo – e uma boa parcela dos operadores acham que isso impõe uma espécie de piso para o corte da Selic por aqui. Não é bem assim. Primeiro, porque não há essa relação mecânica entre juro externo e interno, no regime de metas de inflaçã

:

VALORECONOMİCO: Ações da empresa XYZ fecham em queda após divulgação de resultados do terceiro trimestreAs ações da empresa XYZ fecharam em queda de 7,90%, cotadas em R$ 32,30, após a divulgação de resultados do terceiro trimestre. A empresa registrou lucro líquido de R$ 259 milhões, alta de 32,8% na comparação anual. As receitas caíram 8,1% no ano. O banco ABC reduziu o preço-alvo por ação da companhia de R$ 45 para R$ 39 e manteve a recomendação neutra. Segundo o banco, a companhia reportou resultados ligeiramente mais fracos que o esperado no terceiro trimestre. O Ebitda foi de R$ 441 milhões, com margem de 16,1%, suportado pela retração de preços das commodities e controle de despesas.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

VALORECONOMİCO: Queda nos rendimentos dos títulos de dez anos nos EUA impacta mercado financeiro brasileiroForte queda nos rendimentos dos títulos de dez anos nos EUA tem impactado positivamente o mercado financeiro brasileiro, com a Bovespa atingindo 120 mil pontos e as taxas de juros de longo prazo caindo para menos de 11,50%.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

G1: Queda de energia em São Paulo durante o dia mais quente do anoNo dia mais quente do ano, a cidade de São Paulo registrou queda de energia em diversos pontos, afetando prédios na Avenida Paulista e na região da Avenida Luís Carlos Berrini. A sobrecarga do sistema devido ao uso intensivo de aparelhos como ar condicionado e geladeira foi apontada como possível causa.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

VALORECONOMİCO: JBS registra queda de 85,7% no lucro líquido do terceiro trimestreA JBS registrou lucro líquido de R$ 572,7 milhões no terceiro trimestre, queda de 85,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o CEO considera o desempenho positivo, pois representa uma recuperação em relação ao prejuízo do segundo trimestre.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

VEJA: Queda na cobertura vacinal leva ao ressurgimento de doenças no BrasilO Brasil enfrenta um problema de queda na cobertura vacinal, o que tem levado ao ressurgimento de doenças como a coqueluche e o sarampo.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Começou o Global Media Congress 2023 nos Emirados Árabes UnidosComeçou nesta 3ª feira (14.nov) o Global Media Congress 2023, nos Emirados Árabes Unidos. O evento, que vai até o dia 17 de novembro, recebe em Abu Dhabi profissionais e especialistas de mídia e comunicação de todo o mundo. Na abertura do congresso, o ministro da Tolerância e Coexistência dos Emirados Árabes, Sheik Nayan bin Mubarak Al Nahyan, defendeu em discurso que os meios de comunicação social podem promover a cooperação internacional.

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »