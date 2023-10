Quatro ficam feridas em Tel Aviv após foguete de Gaza atingir prédio residencial

Israelenses observam fogo em prédio residencial de Tel Aviv atingido por foguete lançado da Faixa de Gaza — Foto: REUTERS/Itai Ron

Quatro pessoas ficaram feridas em Tel Aviv, em Israel, após um foguete disparado da Faixa de Gaza atingir um prédio residencial, nesta sexta-feira (27). De acordo com o jornal "Haaretz", uma delas é um jovem de 20 anos, que foi levado ao hospital com um ferimento grave na cabeça e outros nas pernas e nos braços.

O prédio foi interditado e bombeiros trabalharam para conter o fogo. Alarmes de foguetes foram disparados na cidade e no Sul de Israel. Prédio residencial pega fogo em Tel Aviv após ser atingido por foguete lançado de Gaza — Foto: REUTERS/Itai Ron headtopics.com

Segundo o vice-comandante da cidade de Tel Aviv, Dany Geva, o foguete atingiu dois andares do prédio e um incêndio começou em um terceiro andar. "Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com lesões médias e duas leves. O motivo pelo qual não temos vítimas é porque as pessoas agiram de acordo com as instruções. Elas ouviram as sirenes e subiram as escadas para áreas seguras e basicamente vidas foram salvas", afirmou.

As sirenes foram também ouvidas nas cidades de Ramat Gan, Petah Tikva, Ashdod, Rehovot, Rishon Letzion.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

g1 »

Hamas lança foguetes contra Tel Aviv após Israel atacar Gaza por terraNão houve relatos imediatos de vítimas ou danos a infraestrutura; Exército israelense usou tanques para ataque direcionado contra instalações terroristas Consulte Mais informação ⮕

Foguete de Gaza atinge prédio residencial em Tel Aviv; 3 pessoas ficaram feridasEste é o segundo ataque contra a cidade israelense em menos de 24 horas. Um jovem de 20 anos foi hospitalizado com ferimentos graves Consulte Mais informação ⮕

Tel Aviv tem ato com ursos de pelúcia vendados representando crianças israelenses sequestradas pelo HamasEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Foguete atinge prédio e deixa três feridos em Tel Aviv; Hamas assume responsabilidade por ataqueFoguete atinge prédio e deixa três feridos em Tel Aviv; Hamas assume responsabilidade por ataque Consulte Mais informação ⮕

Bomba atinge prédio residencial em Tel Aviv e deixa 3 pessoas feridasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Ataque aéreo atinge prédio e deixa três feridos em Tel AvivPelo menos 3 pessoas ficaram feridas durante ataques de foguetes que não foram interceptados pelo domo de ferro israelense Consulte Mais informação ⮕