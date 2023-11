Quase um terço das unidades consumidoras de energia do país ficou sem luz mais do que o limite permitido pela Aneel. Estudo mostra que 28,5% das unidades consumidores brasileiras passaram mais tempo sem luz do que é permitido pela regulação. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa instaurou uma CPI para entender o que levou mais de dois milhões de clientes a passarem dias sem luz.

Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) mostra que o limite de tempo de queda de energia foi ultrapassado em 28,4% das unidades consumidoras brasileiras, em 2022

:

G1: Justiça concede liberdade provisória para auxiliar e motorista da van escolar onde menino foi encontrado mortoJustiça concede liberdade provisória para auxiliar e motorista da van escolar onde menino foi encontrado morto g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

JORNALNACİONAL: Câncer de mama: os avanços no tratamento e como mulheres vivem bem apesar da doençaNa terceira e última reportagem da série do JN sobre o câncer de mama, a repórter eulilianribeiro mostra o avanço nos tratamentos e história de mulheres vivem bem apesar da doença. Veja na íntegra aqui:

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação »

G1: ViaMobilidade tem trens que operam com janelas abertas e ar-condicionado fraco em dias de calor extremo em SPViaMobilidade tem trens que operam com janelas abertas e ar-condicionado fraco em dias de calor extremo em SP g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

G1: Americanas registra prejuízo de R$ 12,9 bilhões em 2022Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

G1: Por que chove granizo após dias muito quentesEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

G1: Pelo segundo ano seguido, polícia mata apenas pessoas negras no Recife, aponta Observatório de SegurançaPelo segundo ano consecutivo, polícia mata apenas pessoasnegras no Recife, segundo Observatório de Segurança g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »