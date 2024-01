Quase 9 mil obras paralisadas ou inacabadas no Brasil

No país inteiro, quase 9 mil obras que usam dinheiro federal estão paralisadas ou inacabadas. Um desperdício de dinheiro que o Tribunal de Contas da União atribuí à falta de coordenação entre as autoridades públicas. A obra está com cara de nova - e é. A Prefeitura de São Paulo entregou a UPA, Unidade de Pronto-Atendimento, em agosto. Fica em um bairro da Zona Leste da cidade. Os moradores dizem que fazia falta. “Tem muita demanda. Está cheio.

Aí é cheio direto”, diz a auxiliar de limpeza Ivonete Lima Alves. Só que o plano original para este endereço era mais ambicioso. Lá também deveria funcionar um Hospital Dia, uma estrutura mais complexa. Essa história começou em 2015, quando a Prefeitura de São Paulo assinou um convênio com o governo federal para implantar um Hospital Dia no prédio abandonado de uma antiga maternidade. Na época, tinha até placa anunciando a obra. O orçamento inicial era de quase R$ 5 milhões – R$ 3 milhões do governo federa





