Quanto custa o ingresso para a final da Sul-Americana?

Estádio da decisão ainda não tem todos os setores esgotadose LDU acontece neste sábado (28), às 17h, em Maldonado, no Uruguai. A venda de ingressos começou no dia 13 de outubro para o público geral e, logo depois, foi aberta para os torcedores de ambos os times. Apesar disso, o estádio da decisão ainda não tem todos os setores esgotados.

A capacidade da arena é de cerca de 21 mil espectadores. Nas categorias 1 e 2, uma pessoa pode adquirir cinco ingressos. Segundo a Conmebol, as entradas da final da Sul-Americana são nominais e intransferíveis. A venda acontece peloOs clubes finalistas, Fortaleza e LDU, estimam que seus torcedores vão lotar seus setores exclusivos, que ficam atrás de cada um dos gols. O espaço está sendo comercializado por US$ 30, cerca de R$ 153.

Mesmo com a presença das duas torcidas, o público local pode adquirir os ingressos com um valor mais acessível, cerca de R$ 50. Ainda sim, espera-se que o estádio não atinja a sua capacidade máxima na final da Sul-Americana.Guerreiros do Laion! Conheça os principais personagens que levaram o Fortaleza até a final da Sul-AmericanaSul-Americana headtopics.com

