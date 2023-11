Quantas medalhas o Brasil ganhou na Natação no Pan 2023?

• Publicada em 30/10/2023 - 10:10 • Rio de Janeiro (RJ). A delegação conquistou medalhas inéditas e ainda saiu da competição com um recorde pan-americano na bagagem. Ao todo, foram 25 medalhas conquistadas na modalidade, em diversas provas.de natação teve um desempenho irretocável nos Jogos, conquistando sete ouros, sete pratas e onze bronzes. Mas além da quantidade de medalhas, é a forma como algumas vieram.

Guilherme "Cachorrão" Costa ganhou quatro medalhas de ouro no Pan de Santiago (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)Bronze - Revezamento feminino 4x100m livreBronze - Gabrielle Assis - 200m peitoBronze - Brandon Almeida - 400m medleyBronze - Leonardo Coelho - 200m medleyPrata - Vinicius Lanza - 100m borboletaPrata - Revezamento feminino 4x200m livreOuro - Revezamento masculino 4x100m livreOuro - Guilherme Costa - 800m livreA atuação de Guilherme Costa no Pan-Americano também...

. O"Cachorrão", como é conhecido, é o maior medalhista do Brasil nessa edição, por enquanto, com quatro medalhas - todas de ouro. O nadador de 25 anos, especialista em provas longas, mostrou poder de adaptação e venceu provas em várias distâncias, de 400m à 1500m.A natação encerrou sua participação nos Jogos no dia 25 de outubro, como o esporte que mais gerou medalhas para o Brasil.

