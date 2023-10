Quando termina o Brasileirão? CBF altera data de encerramento do campeonato

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (27), a alteração da data de encerramento do Campeonato Brasileiro de 2023. O Brasileirão agora vai acabar em 6 de dezembro, uma quarta-feira, três dias depois da data originalmente programada pela CBF. As mudanças no calendário começam a ser aplicadas na 35ª rodada — no próximo fim de semana, terá início a 30ª rodada.

A novidade da Conmebol foi anunciada em dezembro, três meses depois da publicação do calendário das competições nacionais da CBF, e impactou no uso de três novas datas não previstas — Corinthians, Botafogo e América-MG disputaram esta fase da Sul-Americana.

