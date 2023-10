Qual salário de Luka Doncic, astro da NBA e do Dallas Mavericks?

, Luka Doncic é a estrela do Dallas Mavericks. Há seis anos na liga, o esloveno foi eleito o calouro do ano em 2018/19 e já foi eleito para a seleção da temporada em quatro oportunidades. Ele é o quarto jogador na história a conseguir esse feito antes de completar 25 anos, se juntando a Larry Bird, George Gervin e Tim Duncan.

Receba boletins diários no seu e-mail para ficar por dentro do que rola no mundo dos esportes e no seu time do coração!

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Lance! »

Luka Doncic faz triplo-duplo e frustra estreia de Victor WembanyamaNa estreia de Victor Wembanyama na NBA, quem levou a melhor foi Luka Doncic na vitória do Dallas Mavericks sobre o San Antonio Spurs Consulte Mais informação ⮕

Luka Dončić le amarga el debut a WembanyamaEl pívot francés anota 15 puntos en su primer partido oficial en la NBA, en que los San Antonio Spurs caen derrotados ante los Dallas Mavericks Consulte Mais informação ⮕

Luka Dončić le amarga el debut a WembanyamaEl pívot francés anota 15 puntos en su primer partido oficial en la NBA, en que los San Antonio Spurs caen derrotados ante los Dallas Mavericks Consulte Mais informação ⮕

Wembanyama estreia na NBA como grande promessa; veja estatísticas do francêsGigante francês de 2,24m, Victor Wembanyama estreia na NBA nesta quarta-feira (25), rodeado de expectativas. Primeira escolha do draft, o pivô do San Antonio Spurs encara o Dallas Mavericks, de Luka Doncic. O Lance! separou algumas estatísticas do jogador de 19 anos. Consulte Mais informação ⮕

Doncic ofusca estreia de Wembanyama, e Mavericks vencem SpursEsloveno foi o grande destaque da partida Consulte Mais informação ⮕

A atitude de LeBron que fez Lakers conquistarem 1ª vitóriaLakers bateram os Suns pela NBA com atuação destacada do astro LeBron James Consulte Mais informação ⮕