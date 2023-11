Qual foi a causa da morte do ator Matthew Perry?

A morte de Matthew Perry chocou o mundo inteiro e gerou inúmeras reações em Hollywood. O ator, mundialmente famoso por seu papel como Chandler em “Friends”, foi encontrado morto neste sábado (28), em sua casa em Los Angeles, segundo a polícia. A CNN, por meio do Warner Bros. Television Group, confirmou a morte de Perry aos 54 anos. “Estamos arrasados ​​com o falecimento de nosso querido amigo Matthew Perry.

Do que Matthew Perry morreu? Matthew Perry morreu em um aparente afogamento acidental em sua casa em Los Angeles, onde foi encontrado morto, de acordo com o Los Angeles Times, que citou fontes policiais. A polícia de Los Angeles não confirmou os relatos da morte de Perry à CNN, mas uma fonte policial disse à CNN que a reportagem do LA Times está correta.

